Церковь / Новости епархии

Крыпецкий монастырь посетили участники международного проекта Минобрнауки

Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь посетили участники международного проекта Минобрнауки России «Зимний университет по инженерным наукам». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Для гостей провели экскурсию по храмам монастыря, из которой участники проекта узнали историю обители и житие ее основателей, поклонились святыням обители и поднялись на колокольню.

Затем всех угостили монастырской трапезой, а желающие смогли окунуться в святом источнике.