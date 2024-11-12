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В Псковской епархии состоялось ежегодное Епархиальное собрание духовенства

Ежегодное итоговое епархиальное собрание духовенства Псковской епархии прошло на территории Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря сегодня, 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Работу собрания возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Участие в собрании приняли наместники и игумении монастырей, благочинные церковных округов и руководители отделов, настоятели и клирики храмов епархии.

Митрополит Матфей обратился ко всем участникам со вступительным словом, поздравил частников собрания с наступающим Рождеством Христовым и Новолетием.

«Мы являемся свидетелями и участниками глобального противостояния, в котором на первый план выходят духовные и нравственные ценности. Наши противники чётко заявляют: Россию нужно уничтожить, потому что она православная. То есть Россия, не смотря на все наши внутренние недостатки является на данный момент единственной державой, отстаивающей незыблемые моральные и культурные ценности, данные Богом», - подчеркнул митрополит Матфей, обращаясь к текущей ситуации в мире.

Затем митрополит Матфей подвел общие итоги епархиальной жизни и своего служения в 2024 году.

Обращаясь к планам на грядущий год, глава митрополии подчеркнул, что в 2025 году Русская Православная Церковь будет отмечать 100-летие со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Всероссийского. В рамках празднования этой даты в Псковской и Великолукской епархиях пройдут праздничные богослужения и церковно-общественные мероприятия. Также, планируется принесение в епархию частицы мощей святителя и проведение в Пскове межрегиональной книжной выставки-форума «Радость Слова».