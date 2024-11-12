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Митрополит Матфей совершил Литургию в Никольском соборе города Порхова

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Литургию в Никольском соборе города Порхова сегодня, 22 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный Порховского округа, настоятель Никольского собора города Порхова иерей Виктор Шелухов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Дедовичи протоиерей Димитрий Васильев, настоятель храма Архангела Михаила города Дно протоиерей Сергий Андреев, насельник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни иеромонах Силуан (Матвеев), клирик Никольского собора города Пскова иерей Константин Кузнецов.

Песнопения Литургии исполнили: Архиерейский хор под управлением Марии Быковой и хор Никольского собора под управлением Вадима Мельникова. За богослужением молились глава Порховского района Юрий Семенов, директор Порховского краеведческого музея Оксана Селиванова. Селиванова, прихожане собора и паломники.