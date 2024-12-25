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Митрополит Матфей осмотрел ход строительных работ в новой гимназии на Завеличье

Митрополит Псковский и Порховский Матфей посетил будущее здание гимназии с изучением основ православной культуры №28 на улице Киселева в Пскове, где ознакомился с ходом строительных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

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В ходе визита владыку сопровождали секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев, заместитель главы администрации города Пскова Виталий Сухинский, директор гимназии Ольга Замирская и представители подрядной организации.

Напомним, ранее митрополит Матфей проинспектировал ход реставрации в храме Вознесения Господня деревни Бельское Устье.