 
Церковь

День Святой Троицы отмечают православные христиане

Сегодня православные христиане празднуют День Святой Троицы — один из главных и самых значимых праздников в христианстве. Он отмечается на 50‑й день после Пасхи и в этом году приходится на 31 мая. В православии праздник входит в число двунадесятых и относится к «цветной триоди» — циклу пасхальных торжеств.

День Святой Троицы, также известный как Пятидесятница, посвящён событию сошествия Святого Духа на апостолов — оно произошло на 50‑й день после Воскресения Христова. Согласно вероучению, именно тогда людям была явлена третья ипостась Господа — Бог Святой Дух. Праздник прославляет Пресвятую Троицу и напоминает верующим о дарах Духа Святого.

В храмах в этот день после Божественной литургии совершается вечерня в воспоминание сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Особое место в богослужении занимают коленопреклоненные молитвы. 

Напомним, в Пскове в этот день запустят дополнительные рейсы автобусов на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» с 9:10 до 14:34.

В Псковском кремле сегодня пройдет праздник «Псковский кром – Дом Святой Троицы».

