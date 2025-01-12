Места для крещенских купаний определили в Псковском районе

Места для крещенских купаний определены в Псковском районе. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендуют окунаться только в специально оборудованных для этого местах:
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных района с ответственными лицами профильных служб обсудили готовность сил и средств по обеспечении безопасности людей: МЧС, полиция и медики будут готовы отреагировать на внештатные ситуации в ходе крещенских купаний.