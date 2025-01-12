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Места для крещенских купаний определили в Псковском районе

Места для крещенских купаний определены в Псковском районе. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендуют окунаться только в специально оборудованных для этого местах:

источник святого великомученика Георгия Победоносца;

деревня Камно Логозовской волости;

деревня Крипецкое-1;

Иоанно-Богословский Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь;

Торошинская волость.

«Уважаемые жители и гости района! Напоминаю вам, что действует запрет выхода на лед водоемов! По прогнозам синоптиков, крещенских морозов в этом году не будет, температура воздуха не позволяет сформироваться устойчивому ледовому покрову. Не рискуйте - окунайтесь в специально оборудованных местах!» - призвала Наталья Федорова.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных района с ответственными лицами профильных служб обсудили готовность сил и средств по обеспечении безопасности людей: МЧС, полиция и медики будут готовы отреагировать на внештатные ситуации в ходе крещенских купаний.