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Реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря идет по графику

В Стефановской церкви Мирожского монастыря реставрационные работы продолжаются в соответствии с графиком. Авторский надзор осуществляется проектной группой. Стефановской церковью занимаются реставраторы из Москвы с большим опытом работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Telegram

На данный момент внутри помещений иконописной мастерской вычинка деструктированной кладки выполнена на 80%. Также продолжается укрепление стен. В зимний период ведутся работы, которые не требуют соблюдения специальных температурных условий.

Стефановская церковь была построена в 1403/1404 годах и перестроена и освящена в 1713 году. Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря.

Объект является сложным, так как состоит из нескольких зданий, пристроенных друг к другу в разные периоды. В ходе реставрации открываются исторические контуры больших окон внутри иконописной мастерской, которые были уменьшены в неизвестный период существования памятника архитектуры. Также определяется, что был изменён уровень пола по уровню исторической подоконной доски.

Предполагается, что во время реставрации будут сохранены фрагменты исторических зондажей, рассказывающие об изменении архитектурного облика здания на протяжении столетий.

В Стефановской церкви работы ведутся с 2024 года. На 2025 год запланировано завершение кровельных работ, работа в интерьерах церкви и братского корпуса, устройство и подведение коммуникаций.