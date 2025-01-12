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Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) вспоминают в Псково-Печорском монастыре

В праздник Собора Новомучеников и исповедников Церкви русской 5 февраля 2006 года скончался известный духовник и старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печорском монастыре.

Фото здесь и далее: Псково-Печорский монастырь

Утром 5 февраля архимандрит Иоанн (Крестьянкин) подготовился к причастию, облачившись в белый подрясник и праздничную епитрахиль. Несмотря на истощение сил старец оставался спокойным и сосредоточенным. Ему померили давление, но оно было в норме.

«Во время чтения молитв и канона Святой Троице восьмого гласа воскресной полунощницы всё происходило в полной тишине. Отец Иоанн причастился и вскоре после этого ушёл из земной жизни, окружённый звоном церковных колоколов», - рассказали в обители.

«Его последняя всенощная была посвящена новомученикам и исповедникам российским, и их присутствие ощущалось особенно сильно в этот момент. Воспоминания о последних днях жизни архимандрита Иоанна принадлежат его келейнице и письмоводителю Татьяне Смирновой, которая была рядом со старцем в его последние минуты», - добавили в Псково-Печерском монастыре.