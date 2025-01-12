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У православных 9 февраля начались подготовительные седмицы к Великому посту

9 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, начинаются подготовительные седмицы к Великому посту, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Елена Свиридова. Псково-Печерский монастырь / Telegram

Великий пост в 2025 году начнется 3 марта, но ему предшествует несколько подготовительных недель, пишет журнал «Фома».

9 февраля. Неделя о мытаре и фарисее. На Литургии читается отрывок Лк 18:10—14, в котором мытарь олицетворяет собою искренне кающегося грешника, а фарисей — человека внешне благочестивого, но не видящего своих грехов и мнящего себя праведным.

В привычный порядок служб постепенно вплетаются песнопения из Постной Триоди — сборника великопостных гимнов и молитв. К примеру, на Всенощном бдении накануне воскресенья поются стихиры «Покаяния отверзи ми двери».

Далее следуют остальные подготовительные недели (воскресные дни):