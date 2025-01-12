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Гимназия с изучением основ православной культуры в Пскове готовится к переезду

Активно идут подготовительные работы к открытию гимназии с изучением основ православной культуры №28 в новом здании на улице Киселева в Пскове, старт занятий запланирован на 1 сентября. Об этом митрополит Псковский и Порховский Матфей рассказал на круглом столе на тему «Межрегиональный обмен опытом становления и развития гимназий с изучением основ православной культуры» 10 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я думаю, все получится. 1 сентября будем стараться запуститься. По крайней мере, подрядчик говорит, что к концу мая полностью документация для лицензирования будет готова. Потому что лицензию без комплексных испытаний не получится получить», - рассказал митрополит Псковский и Порховский Матфей, он станет покровителем учебного заведения.

Сейчас стоит задача подготовить специалистов, которые могли бы говорить о православии, имея собственный религиозный, духовный опыт, при этом зная педагогические аспекты, продолжил митрополит.

Начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев уточнил, что процесс аккредитации требует особого внимания, и в этом году команда школы стремится пройти процедуру аккредитации.

«Мы пытаемся в этом году пройти процедуру аккредитации, чтобы, что называется, новое здание вошло уже с аккредитацией и всеми возможностями, которые эта аккредитация дает», - сказал он.

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Ранее сообщалось, что готовность школы на 525 мест на улице Киселева в городе Пскове составляет свыше 90%.