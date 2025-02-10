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Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Накануне Недели 1-й Великого поста, Торжества Православия, 8 марта, митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщили в Telegram-канале Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия / Telegram-канал

Богослужение проходило в атмосфере особой духовной сосредоточенности и молитвенного единения. Его Высокопреосвященство был окружён братией и гостями обители в священном сане, которые вместе служили Литургию. Песнопения всенощного бдения были исполнены двумя хорами: братским хором монастыря под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейским хором под управлением Марии Быковой.

За богослужением молились не только насельники монастыря, но и студенты Псково-Печерской семинарии, прихожане обители и многочисленные паломники, прибывшие в монастырь.