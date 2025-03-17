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Реставраторы иконостаса Сорока Севастийских мучеников приступили к сборке колонн первого яруса

Реставраторы иконостаса Сорока Севастийских мучеников в Печорах приступили к сборке колонн первого яруса, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Иконостас из храма в городе Печоры является объектом культурного наследия конца XVIII, начала XIX века.

Иконостас никогда не реставрировался, проводились только поновления. При этом использовалась, в том числе, краска «бронзянка» и лак. Удаление этих наслоений является сложной задачей для реставраторов.

Одно из последних таких поновлений относится к 1964 году, проводилось силами прихода. Работы выполняли студенты одного из художественных учебных заведений. Об это есть запись на одном из элементов иконостаса.

Сейчас реставрацией занимаются специалисты высшей категории из Санкт-Петербурга с более чем 40-летним стажем работы на знаковых объектах Москвы и Петербурга.

Реставрация иконостаса - это комплекс мероприятий: расчистка, поновление, заделка трещин, шпаклевание, грунтовка, вышкуривание, откраска эмалью, нанесение полимента и, наконец, золочение.

На последнем этапе золоченые детали монтируются на подготовленный каркас, затем вставляются иконы.