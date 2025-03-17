Церковь / Новости епархии

Лекция об образах Христа в искусстве состоится в Пскове

В Псковской областной библиотеке состоится лекция Анастасии Ивановой на тему «Что есть истина? Образ Христа в литературе и искусстве» 12 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

«Лектор предлагает поговорить о милосердии, которому учил Христос, любви, которой Он учит нас по сей день, о том, каким был Он на самом деле и каким представляют Его люди, и многом другом. Найти истину в беседе помогут писатели А. Экзюпери, Ф. Достоевский, Г. Сенкевич, С. Лагерлёф, Н. Лесков, художники-передвижники, режиссеры В. Бычков, С. Скворцов и М. Гибсон», — отметили в епархии.

Лекция состоится 12 апреля в 13:00 по адресу: город Псков, улица Профсоюзная, дом 2, в актовом зале.