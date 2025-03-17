Опубликовано расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре в Страстную седмицу

Расписание богослужений в Страстную судмицу опубликовали на сайте Псково-Печерского монастыря.
Фото: Псково-Печерский монастырь
12 апреля. Суббота. Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.
13 апреля. Воскресенье. Неделя ваий (Вербное воскресенье). Вход Господень в Иерусалим.
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18:00.
Страстная седмица
14 апреля. Великий Понедельник.
- Утром: Богослужение в Михайловском храме в 8:00. Литургия Преждеосвященных Даров.
- Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18:00.
15 апреля. Великий Вторник.
- Утром: Богослужение в Михайловском храме в 8:00. Литургия Преждеосвященных Даров.
- Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18:00.
16 апреля. Великая Среда.
- Утром: Утром: Богослужение в Михайловском храме в 8:00. Литургия Преждеосвященных Даров.
- Вечером: Общая исповедь в Михайловском храме в 17:00.
Богослужение в Михайловском храме пройдет в 18:00.
- По окончании: Соборование.
17 апреля. Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- Вечером: Богослужение с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа в Михайловском храме в 18:00.
18 апреля. Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
- Утром: Великие (царские) часы в Михайловском храме в 8:00.
- Строгий пост.
- Вынос Плащаницы в Михайловском храме в 15:00.
- Вечером: Утреня с чином погребения святой Плащаницы в Михайловском храме в 18:00.
19 апреля. Суббота. Великая Преблагословенная Суббота.
- Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 9:00. Исповедь в 8:15. Часы в 8:30.
Освящение куличей и пасок на паперти Михайловского храма после окончания литургии до 19:00.
Святые врата закрываются в 19:00 и открываются в 22:00.
В расписании возможны изменения. Информация обновляется на сайте.