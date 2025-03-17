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Опубликовано расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре в Страстную седмицу

Расписание богослужений в Страстную судмицу опубликовали на сайте Псково-Печерского монастыря.

Фото: Псково-Печерский монастырь

12 апреля. Суббота. Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.

Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.

Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.

Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.

13 апреля. Воскресенье. Неделя ваий (Вербное воскресенье). Вход Господень в Иерусалим.

Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.

Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.

Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18:00.

Страстная седмица

14 апреля. Великий Понедельник.

Утром: Богослужение в Михайловском храме в 8:00. Литургия Преждеосвященных Даров.

Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18:00.

15 апреля. Великий Вторник.

Утром: Богослужение в Михайловском храме в 8:00. Литургия Преждеосвященных Даров.

Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18:00.

16 апреля. Великая Среда.

Утром: Утром: Богослужение в Михайловском храме в 8:00. Литургия Преждеосвященных Даров.

Вечером: Общая исповедь в Михайловском храме в 17:00.

Богослужение в Михайловском храме пройдет в 18:00.

По окончании: Соборование.

17 апреля. Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.

Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.

Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.

Вечером: Богослужение с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа в Михайловском храме в 18:00.

18 апреля. Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Утром: Великие (царские) часы в Михайловском храме в 8:00.

Строгий пост.

Вынос Плащаницы в Михайловском храме в 15:00.

Вечером: Утреня с чином погребения святой Плащаницы в Михайловском храме в 18:00.

19 апреля. Суббота. Великая Преблагословенная Суббота.

Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 9:00. Исповедь в 8:15. Часы в 8:30.

Освящение куличей и пасок на паперти Михайловского храма после окончания литургии до 19:00.

Святые врата закрываются в 19:00 и открываются в 22:00.

В расписании возможны изменения. Информация обновляется на сайте.