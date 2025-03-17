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Великий Вторник отмечают православные христиане: что запрещено делать в Берещенье

В этот день, 14 апреля, православные христиане отмечают Великий вторник — второй день Страстной недели, которая предшествует Пасхе. Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях на кресте, смерти и погребении.

В этот день православные христиане готовятся к Пасхе. В храмах проходит литургия преждеосвященных даров, за которой читается Евангелие, повествующее о событиях Великого Вторника и содержащее притчи Спасителя.

Продолжается пост: в пищу можно употреблять только сырые продукты без масла. Термически обработанные блюда находятся под запретом.

Во вторник Христос в последний раз проповедовал в Иерусалимском храме. Именно тогда он произнес фразу: «Кесарево кесарю, а Божье Богу».

В этот день не проводят венчания и не отмечают свадьбы. В народе его называют Берещенье, и это название связано с берёзой. Восточные славяне верили, что под этим деревом Богородица и младенец Иисус укрывались от непогоды.. В Великий вторник не охотятся, не режут домашний скот. Хозяйки не готовят слишком много блюд про запас, иначе они быстро испортятся, и вообще выполнять стоит только самую необходимую бытовую работу.

Принято прибираться дома, убирать зимние вещи и подготавливать летние. Следует избавиться от старых, сломанных и потрепанных вещей. Существуют на этот день и народные приметы:

много березового сока – лето дождливым будет;

береза «опушится» рано – будет сухое лето;

много лебедей в этот день – весна будет теплой.