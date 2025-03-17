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Епископ Великолукский и Невельский Сергий отмечает 75-летие

Епископ Великолукский и Невельский Сергий (Владимир Булатников) отмечает 75-летие сегодня, 16 апреля.

Фото предоставили в Великолукской городской Думе

Епископ Сергий 2014 году решением Священного Синода был назначен Преосвященным Великолукским и Невельским, возглавил вновь воссозданную Великолукскую епархию Псковской митрополии Русской православной церкви. К моменту начала своего служения на Великолукской кафедре обладал большим духовным, административным, хозяйственным и жизненным опытом.

На протяжении 10 лет своего служения на Великолукской земле уделял и уделяет особое внимание развитию церковно-государственных и церковно-общественных отношений. При поддержке руководства, предпринимательского сообщества и общественности города Великие Луки создал «с нуля» структуру епархиального управления и организовал развитие на новом уровне всех направлений современной церковной деятельности. Благодаря служению владыки Сергия Великие Луки обрели статус главного кафедрального города Великолукской епархии, объединяющей 12 районов южной части Псковской области.

В 2024 году епископу присвоили звание почетного гражданина Великих Лук.