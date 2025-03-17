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Сотни яиц покрасили к Пасхе в Псково-Печерском монастыре. ФОТО

Сотни яиц покрасили к Пасхе в Псково-Печерском монастыре, снимки размещены в Telegram-канале обители.

Фотографии: Псково-Печерский монастырь / Telegram

«В четверг на монастырской кухне, по традиции, красили яйца к празднику Пасхи. Трудник Алексей помогал и поделился с нами фото и видео», - рассказали в монастыре.

Напомним, сегодня освящение куличей и пасок на паперти Михайловского храма после окончания литургии продлится до 19:00.

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Пасхальная полунощница в Михайловском и в Успенском храме начнется в 23:15 (вечер субботы). По окончании: утренняя и божественная литургия.