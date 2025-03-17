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Прощенный день празднуют православные христиане 25 апреля

В пятницу Пасхальной недели, 25 апреля, православные верующие отмечают Светлую пятницу. В народе этот день называют Прощеным днем. В 2025 году дата выпадает на 25 апреля. В этот день продолжается празднование Пасхи, соблюдаются традиции Пасхальной недели. Важно помнить о значении прощения и духовного обновления.

Светлая пятница в народной традиции — день прощения и примирения. Люди просят прощения у близких, восстанавливают добрые отношения. Особенно значимо, чтобы зятья приходили к родителям жены за благословением и прощением.

В храмах в этот день проходит особое богослужение в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». После службы освящают воду, которой верующие окропляют дома и огороды, надеясь на благословение и хороший урожай.

Светлая пятница — время семейных встреч. Родственники собираются вместе, чтобы отметить праздник, обменяться теплыми словами и укрепить семейные узы. Молодожены принимают гостей, а семьи объединяются в радости, пишет news.ru.

Что можно и нельзя делать в Светлую Пятницу

Вот что разрешено делать в Светлую пятницу:

посещать богослужения и участвовать в молитвах;

прощать обиды и мириться с близкими;

освящать воду и окроплять ею дома и поля;

проводить время с семьей и друзьями в радости.

Не рекомендуется: