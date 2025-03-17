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Перед пуском газа трубу в Святогорском монастыре окропили святой водой

Представители власти Псковской области посетили Святогорский Свято-Успенский монастырь, где 25 апреля состоялось официальное открытие подачи природного газа. Перед пуском труба была освящена путем окропления святой водой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Официальная делегация состояла из губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация» Сергея Густова, депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского, председателя регионального парламента Александра Котова, руководителя «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова, заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководителя фракции «Единая Россия» Армена Мнацаканяна и главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой.

Они почтили память великого поэта, посетив Успенский собор, рядом с которым находится могила Александра Пушкина, и обменялись традиционными пасхальными приветствиями.

У вентиля запорной арматуры на газопроводе, идущем в Братский корпус, присоединился заслуженный деятель искусств РФ, худрук Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Окончательно пуск газа осуществил епископ Великолукский и Невельский Сергий, который предварительно освятил трубы и оборудование специальной молитвой и напевами, посвященными празднику Воскресения Христова («Христос воскресе из мёртвых»). После завершения церемонии присутствующие были окроплены святой водой, символизируя благословление нового этапа развития монастыря.

«Благодарность тем, кто заботится о монастыре, потому что газ - это совершенно иное восприятие. Наша жизнь стала другая: это комфорт, это удобство, это дешевизна. И мы радуемся, что именно в эти пасхальные дни пришлось запустить газ в этот монастырь. Это первый потребитель на Пушкиногорской земле. И сердечная благодарность всем тем, кто потрудился и кто проявил свое участие. Спасибо», - высказал слова благодарности протоиерей Петр (Нетреба), секретарь Великолукской епархии.