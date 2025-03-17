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Пасхальный концерт «Поем Воскресение Его» состоялся в Пскове

Пасхальный концерт Псковской митрополии прошёл в большом концертном зале Филармонии в Пскове вчера, 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Перед началом концерта его зрителей и участников поприветствовал митрополит Псковский и Порховский Матфей. Владыка поздравил всех собравшихся со светлым праздником Воскресения Христова и пожелал, чтобы пасхальная радость никогда не покидала сердец верующих.

В концерте приняли участие: хор духовенства Псковской епархии под управлением митрополита Псковского и Порховского Матфея, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой, Псковский Большой детский хор, хор Воскресной школы Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, хор Воскресной школы при храме Покрова Пресвятой Богородицы города Опочка Великолукской епархии, детский эстрадный хор «Лайки лайк» при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, образцовый ансамбль «Надежда» Печорского районного Центра культуры, Псковский русский народный хор городского Центра культуры.