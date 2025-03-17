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Принесение мощей святителя Тихона в поселок куньинский поселок Клин состоялось 11 мая

Принесение мощей святителя Тихона в поселок Клин началось со славления у памятника святому в поселке Кунья, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

В день принесения мощей святителя Тихона, патриарха Всероссийского в поселок Клин Куньинского района Великолукской епархии, у памятника святителю при въезде в поселок Кунья совершили славление и возложение цветов.

Почтить память Всероссийского патриарха в поселке Кунья собрались: митрополит Псковский и Порховский Матфей, епископ Великолукский и Невельский Сергий, глава города Великие Луки Николай Козловский, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, глава Куньинского района Олег Лебедев, духовенство Псковской и Великолукской епархий, православные христиане Великих Лук и паломники.

Собравшиеся пропели тропарь Воскресения Христова и величание святителю Тихону. Затем митрополит Матфей поприветствовал всех собравшихся с началом крестного хода с мощами святителя Тихона, патриарха Всероссийского, и обратился с назидательным словом.