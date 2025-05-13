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Началась установка иконостаса в храме Входа Господня в Иерусалим в плюсской деревне Посолодино

В деревне Посолодино Плюсского района началась установка иконостаса в храме Входа Господня в Иерусалим. Настоятель храма, протоиерей Олег Жук продолжает работы по обустройству святыни, которые были инициированы АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». Каркас иконостаса был изготовлен по специальному заказу настоятеля, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»

Храм, являющийся памятником архитектуры регионального значения, был построен в 1991 году и в 2024 году подвергся капитальному ремонту. В ходе работ была отремонтирована крыша, фасады, цокольная часть и ступени, заменены оконные и дверные заполнения, восстановлены печи и полы, а также оштукатурены и покрашены печи. Кроме того, были отремонтированы лестницы для подъема на колокольню, выполнена булыжная отмостка и построены водостоки.

В качестве подарка от реставраторов была проведена реставрация братского захоронения, а также благоустроена могила священника, который начинал строительство храма. Также была отреставрирована часовня со святым источником.

Храм был построен в 1896-1901 годах священником Петром Кулигиным и его сыном, священномучеником протоиереем Николаем Кулигиным по проекту инженера С. Андреева. На проекте сохранилась надпись-посвящение: «В память в Бозе почившего императора Александра III». В древности на этом месте находился пещерный Посолотин мужской монастырь.