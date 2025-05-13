Церковь / Новости епархии

Второй день международного конгресса «Единение» стартовал в Печорах

Второй день международного конгресса «Единение», посвященный развитию паломничества и туризма в Псковской области стартовал в Пскове 17 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

В рамках приветственной части мероприятия зачитают обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к участникам Конгресса.

В мероприятии также примут участие митрополит Псковский и Порховский Матфей, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко, председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Своей целью организаторы конгресса поставили разработку рекомендаций для формирования стратегии развития въездного, выездного и внутреннего паломничества России, в том числе для молодёжи с учётом межведомственного взаимодействия для решения стратегических задач Русской Православной Церкви и государства. Рассмотреть возможность укрепления международных связей через паломнические молодёжные и религиозные маршруты. Рассмотреть новые формы организации маршрутов.