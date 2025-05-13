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Михаил Ведерников: Псковская область - ключевой центр духовного притяжения

Псковская область является одним из ключевых центров духовного притяжения. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем обращении к международному конгрессу «Единение» 17 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Послание губернатора Псковской области зачитала заместитель губернатора области Ольга Тимофеева.

«От имени губернатора Псковской области Владимира Юрьевича Ведерникова я рада приветствовать вас на прекрасной Псковской земле. Перед вами стоит совсем непростая задача – это разработать рекомендации для формирования стратегии развития паломничества. Россия — это страна с богатейшим наследием. В условиях современных вызовов важно сохранить духовные и культурные ценности, национальную идентичность и историческую правду. Этому будет способствовать приобщение людей и особенно молодежи к духовному опыту православной церкви, в том числе через развитие туризма и паломничества. И не случайно эти идеи по развитию паломничества получили свое развитие здесь, на Псковской земле. Наша область – это одна из ключевых центров духовного притяжения с древними храмами, монастырями, святыми. Ни одна классическая экскурсия в регионе не обходится без посещения Пскова,Троицкого кафедрального собора и Псково-Печерского монастыря. Потенциал Псковской области и всей нашей страны для развития паломничества колоссальный, но для этого необходимо разработать комплекс межведомственных подходов, которые объединят усилия в государстве, церкви и обществе. Уверены, что новые обретенные смыслы в рамках конгресса позволят реализовать все на карте. Желаю участникам и организаторам успешной работы, интересных идей и возможностей в реализации», - говорилось в сообщении.

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Напомним, что сегодня, 17 мая в Печорах проходит международный конгресс «Единение», посвящённый развитию паломничества и туризма.