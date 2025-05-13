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Председатель белорусского союза туриндустрии: Паломничество может быть естественным антидепрессантом

Паломничество для многих жителей больших городом может стать своего рода антидепрессантом. Таким мнением поделился председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Республики Беларусь Филипп Гулый во время пресс-подхода в рамках международного конгресса «Единение», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это крайне долгожданное событие, потому что это то направление, когда мы говорим о том, что уже по факту существует. Поэтому конгресс «Единение» - это прекрасное профессиональное мероприятие, где в голове туристической и в голове конфессиональной есть свое полноценное видение. Но для того, чтобы было масштабное будущее эти знания нужно сложить в нечто единое. Поэтому огромное спасибо тем, кто поддержал это мероприятие, содействовал его организации, ну и, конечно, самим организаторам», - сказал Филипп Гулый.

Он выразил пожелание, чтобы подобные мероприятия стали ежегодными и объединяли всё большее количество затнтересованныз людей.

«Мы бы очень хотели, чтобы это было ежегодно в формате и существовала некая формальная рабочая группа, куда вошли все сегодняшние активисты для того, чтобы делать дальнейшие отделы. Пускай это будет не очень быстро, но это должна быть очень понятная, четкая цель к 30-му или к 40-му, неважно к какому году, к которой мы методично могли бы идти», - добавил Филипп Гулый.

Он добавил, что для современных жителей мегаполисов паломничество может стать естественным антидепрессантом.

«Для современных жителей, жителей мегаполисов, больших городов - это самый естественный антидепрессант, это определенный энергетический православный ретрит (retrear (англ.) - убежище, отступление - прим.ред.)», - заключил Филипп Гулый.