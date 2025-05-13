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Отпевание архимандрита Тавриона состоялось в Псково-Печерском монастыре

Отпевание новопреставленного архимандрита Тавриона (Балова) состоялось в Успенском храме в Печорах 23 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печерском монастыре.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь

Чин отпевания по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея возглавил архимандрит Спиридон (Иващенко), наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни.

Ему сослужили братия обители и гости в священном сане. В Успенском храме проститься с отцом Таврионом собрались многочисленные прихожане и его духовные чада.

Напомним, 21 мая на 85-м году жизни скончался старейший насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Таврион (Балов).

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Архимандрит Таврион (Александр Балов) родился 30 ноября 1940 года в деревне Куреево Некрасовского района Ярославской области в многодетной семье колхозников.

В 1975 году поступил в братство Псково-Печерского монастыря. Отец Таврион за полвека, что он провел в обители, в разное время нес послушание почтальона, библиотекаря, братского духовника, секретаря Духовного собора обители. Награжден орденом Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского II степени.