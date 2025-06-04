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Православие распространено среди людей любых профессий — митрополит Матфей

Среди молодежи, спортсменов, государственных деятелей, профессуры много верующих людей. Таким мнением поделился митрополит Псковский и Порховский Матфей в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Есть стереотип, что православие - это архаичное, отжившее свой век сообщество людей, состоящее из бабушек в платочках. Бабушки есть, и они наша движущая сила, которая помогла нам выстоять в советский период и которая сейчас молится за молодое поколение и передает этот опыт и традиции. Важно, чтобы они были, бабушки, но среди молодых людей, спортсменов, государственных деятелей, профессуры много людей, которые разделяют наши идеи», - сказал владыка.

В этой связи он упомянул прошедшие в декабре 2024 года Рождественские чтения, которые призваны показать, что среди представителей передовых профессий также есть верующие люди.

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«Тема Рождественских чтений звучит давно. Уже 32-е Рождественские чтения прошли, просто, может, у нас в Пскове они были не так широко представлены. У меня было желание максимально привлечь как экспертов, так и журналистов. Аркадий Мамонтов был, нынче Анна Шафран приезжала и давала интервью. Мы стараемся показать обществу, что среди людей любых профессий в передовых позициях находятся и православные люди, которые наряду с тем, что они высокие профессионалы в своей среде, являются еще и верующими», - заключил митрополит.