Церковь / Новости епархии

Круглый стол к 30-летию возрождения храма Александра Невского состоится в Пскове

Круглый стол, приуроченный к 30-летию возрождения храма Александра Невского состоится в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает 11 июня в 11:00 на круглый стол "30-летие возрождения Воинского храма св.бл. Александра Невского в Пскове"», - сообщили в библиотеке.

В мероприятии примут участие священнослужители, прихожане храма, архитекторы. В том числе бывший губернатор Псковской области, председатель Псковского отделения императорского православного палестинского общества Владислав Туманов, бывший зампред облисполкома Виктор Гуленко, директор АО «Реставрационная мастерская» Евгений Макаров, бывший главный инженер «Псковреконструкции» Владимир Раскот, бывший заместитель гендиректора «Псковреконструкции», запредседателя Псковского отделения ИППО, автор-составитель выставки к 30-летию возрождения главного псковского воинского храма Игорь Лагунин, настоятель Троицкого собора в Пскове отец Александр, почетный настоятель воинского храма Святого Благоверного Великого князя Александра Невского отец Олег Тэор.

К круглому столу в библиотеке откроются две выставки:

постеров «История возрождение храма А. Невского в завершении реставрации, приспособления и благоустройства 12.06.1995-2025»;

книжно-иллюстративная выставка из фондов библиотеки «К истории Воинского храма».

Место проведения круглого стола: город Псков, площадь Ленина, дом № 3, актовый зал историко-краеведческой библиотека имени И. И. Василёва.