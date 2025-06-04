←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 04.06.2025 17:540 «Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе. ВИДЕО 10.06.2025 20:200 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Александра Невского состоится в Пскове 09.06.2025 21:000 Реставрация Серафимовского придела продолжается в Троицком соборе Пскова 08.06.2025 09:000 День Святой Троицы празднуют православные христиане 8 июня 07.06.2025 09:190 Троицкая родительская суббота проходит у православных  06.06.2025 09:150 Монастырь Симеона Богоприимца в Пскове обсудят на очередных Александро-Невских беседах
Церковь / Новости епархии

Круглый стол к 30-летию возрождения храма Александра Невского состоится в Пскове

10.06.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Круглый стол, приуроченный к 30-летию возрождения храма Александра Невского состоится в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает 11 июня в 11:00 на круглый стол "30-летие возрождения Воинского храма св.бл. Александра Невского в Пскове"», - сообщили в библиотеке.

В мероприятии примут участие священнослужители, прихожане храма, архитекторы. В том числе бывший губернатор Псковской области, председатель Псковского отделения императорского православного палестинского общества Владислав Туманов, бывший зампред облисполкома Виктор Гуленко, директор АО «Реставрационная мастерская» Евгений Макаров, бывший главный инженер «Псковреконструкции» Владимир Раскот, бывший заместитель гендиректора «Псковреконструкции», запредседателя Псковского отделения ИППО, автор-составитель выставки к 30-летию возрождения главного псковского воинского храма Игорь Лагунин, настоятель Троицкого собора в Пскове отец Александр, почетный настоятель воинского храма Святого Благоверного Великого князя Александра Невского отец Олег Тэор.

К круглому столу в библиотеке откроются две выставки:

  • постеров «История возрождение храма А. Невского в завершении реставрации, приспособления и благоустройства 12.06.1995-2025»;
  • книжно-иллюстративная выставка из фондов библиотеки «К истории Воинского храма».

Место проведения круглого стола: город Псков, площадь Ленина, дом № 3, актовый зал историко-краеведческой библиотека имени И. И. Василёва.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
10.06.2025, 20:200 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Александра Невского состоится в Пскове 10.06.2025, 17:420 Митрополит Матфей совершил чин освящения колоколов храма Вознесения Господня в Порховском районе 09.06.2025, 21:000 Реставрация Серафимовского придела продолжается в Троицком соборе Пскова 08.06.2025, 21:000 В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью
08.06.2025, 09:000 День Святой Троицы празднуют православные христиане 8 июня 07.06.2025, 09:190 Троицкая родительская суббота проходит у православных  06.06.2025, 16:500 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы 06.06.2025, 10:470 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы. ВИДЕО
06.06.2025, 09:150 Монастырь Симеона Богоприимца в Пскове обсудят на очередных Александро-Невских беседах 05.06.2025, 19:500 Паломническая поездка на Духову гору пройдёт 9 июня 04.06.2025, 17:540 «Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе. ВИДЕО 04.06.2025, 17:320 Православие распространено среди людей любых профессий — митрополит Матфей
04.06.2025, 17:110 Митрополит Матфей: Наши православные собратья на Западе проходят тяжелые испытания 04.06.2025, 16:480 До полумиллиона человек совершают паломничество в Псковскую область — митрополит Матфей 04.06.2025, 16:320 Это героизм, достойный того, чтобы о нем знали — митрополит Матфей о гибели псковского священника в зоне СВО 04.06.2025, 15:550 Митрополит Матфей: Епархия старается создавать положительный контент
04.06.2025, 15:420 Ведется подбор епископа для Великолукской епархии 04.06.2025, 15:320 Последние 30 лет благостно отразились на воцерковлении людей — митрополит Матфей 04.06.2025, 15:040 Митрополит Матфей: Видеопоздравление псковского духовенства с 9 мая облетело весь мир 04.06.2025, 14:220 Митрополит Матфей: На Псковской земле много верующих
04.06.2025, 13:260 42 тысячи человек приняли обряд крещения в зоне СВО — митрополит Матфей 04.06.2025, 13:160 Митрополит Матфей: Церковь объединяет людей в молитвенном общении 03.06.2025, 15:010 Звание Героя России присвоили погибшему в зоне СВО псковскому священнику Антонию Савченко 31.05.2025, 10:200 Посвященная открытию обители фотовыставка проходит в Спасо-Елеазаровском монастыре
29.05.2025, 22:160 Состоялась встреча митрополита Матфея и Николая Козловского 28.05.2025, 10:590 В разработке учебника по духовно-нравственной культуре РФ участвует митрополит Тихон 27.05.2025, 20:020 Проектную документацию по реставрации объекта культурного наследия «Лазарет» согласовал профильный комитет 26.05.2025, 23:172 Зданию бывшей Духовной семинарии в Пскове вернут его вид до 1917 года
23.05.2025, 16:110 Отпевание архимандрита Тавриона состоялось в Псково-Печерском монастыре 23.05.2025, 11:070 «Пастырь»: О роли и просветительской деятельности Кирилла и Мефодия. ВИДЕО 23.05.2025, 09:150 Завершились работы по устройству системы водоотведения вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове 22.05.2025, 12:543 Новый каменный храм построят в Пскове
21.05.2025, 17:550 Об историях героев Великой Отечественной войны поговорят на лекции в Пскове 21.05.2025, 17:510 В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов 21.05.2025, 16:440 Погибший в зоне СВО псковский священник перед гибелью спас пятерых человек 19.05.2025, 21:200 Молебен в честь окончания учебного года проведут в Великих Луках
17.05.2025, 21:400 Архиепископ Зеленоградский Савва: Главная цель паломничества - передать духовный опыт 17.05.2025, 20:400 Епископ Истринский Серафим: Синодальный отдел по делам молодёжи будет и дальше сотрудничать с Псковской митрополией 17.05.2025, 18:370 Дискуссионную сессию провели в Псково-Печерском монастыре 17.05.2025, 16:200 Веселые старты дружбы организуют в Пскове 25 мая
17.05.2025, 16:000 Председатель белорусского союза туриндустрии: Паломничество может быть естественным антидепрессантом 17.05.2025, 15:000 Разработка паломнического маршрута для молодежи прошла в Псковской области 17.05.2025, 14:160 Митрополит Матфей: Мы знаем, как использовать паломничество для привлечения молодёжи к церковной жизни 17.05.2025, 13:180 Николай Валуев: Госдума отреагирует на решения конгресса «Единение»
17.05.2025, 12:370 Дмитрий Чернышенко: Конгресс «Единение» - важная площадка для обмена опытом 17.05.2025, 11:480 Михаил Ведерников: Псковская область - ключевой центр духовного притяжения 17.05.2025, 11:361 Послание патриарха Кирилла зачитали на международном конгрессе «Единение» 17.05.2025, 11:180 Второй день международного конгресса «Единение» стартовал в Печорах
16.05.2025, 20:110 Международный Конгресс «Единение» начал свою работу в псковской епархии 16.05.2025, 16:580 Ивановский девичий монастырь на Завеличье станет темой очередных Александро-Невских бесед 16.05.2025, 10:140 В Печорах стартует международный конгресс «Единение» под эгидой РПЦ 15.05.2025, 21:400 Игумения Татиана назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря
15.05.2025, 20:390 Великолукский и Невельский епископ Сергий отправлен на покой 15.05.2025, 16:340 Отпевание погибшего в зоне СВО отца Антония Савченко состоится в Пскове 18 мая 15.05.2025, 10:060 Заключенного из Великих Лук покрестили 14.05.2025, 21:430 Патриарх Кирилл удостоил погибшего в зоне СВО псковского священника ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени
14.05.2025, 21:130 В Великих Луках открылся первый в регионе Епархиальный церковный музей 14.05.2025, 09:420 Началась установка иконостаса в храме Входа Господня в Иерусалим в плюсской деревне Посолодино 13.05.2025, 20:360 Троицкий собор организовал сбор помощи семье погибшего клирика 13.05.2025, 11:200 Опубликован текст последнего видеообращения погибшего в зоне СВО псковского священника
13.05.2025, 07:300 Завершился монтаж системы водоотведения в церкви Николы со Усохи в Пскове 12.05.2025, 15:040 XVI Международные Александро-Невские чтения стартовали в Пскове 12.05.2025, 11:480 Епархиальный музей откроется в Великих Луках 14 мая  11.05.2025, 19:200 Николай Козловский: Патриарх Тихон сохранил самые главные ценности РПЦ
11.05.2025, 13:390 Принесение мощей святителя Тихона в куньинский поселок Клин состоялось 11 мая 11.05.2025, 10:402 Фотофакт: Церковь возводят на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове 10.05.2025, 18:160 Псковичи смогут присоединиться к Александро-Невским чтениям в онлайн режиме 09.05.2025, 10:100 «Пастырь.Защитники Отечества»: Архимандрит Алипий. ВИДЕО
08.05.2025, 23:000 Накануне Дня Победы митрополит Матфей совершил панихиду по павшим воинам 08.05.2025, 15:390 Видеопоздравление ко Дню Победы подготовила Псковская епархия 08.05.2025, 13:580 Приняты работы по реставрации Успенского собора в Святогорском монастыре 06.05.2025, 20:400 Лекция о развитии нотариальных сделок пройдет в Пскове
06.05.2025, 20:200 Сотрудники УФСИН приняли участие в молебне о воинах и Отечестве 06.05.2025, 20:000 Международный конгресс «Единение» пройдет в Печорах 16-17 мая 06.05.2025, 19:400 Новые колокола отлили для храма в порховской деревне Бельске Устье 06.05.2025, 18:200 План мероприятий к прибытию мощей патриарха Тихона обозначили в Великолукской епархии
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru