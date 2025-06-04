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Крестный ход состоялся в Пскове в преддверии дня рождения Александра Невского

Божественная литургия с крестным ходом состоялась в воинском храме Александра Невского города Пскова сегодня, 12 июня, в День России и в преддверии дня рождения благоверного князя Александра Невского, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Далее в 11:30 начнется приходской праздник «День казачьего гостеприимства». Он уже стал традиционным и будет проводиться четвертый год подряд в День России.

В программе праздника концерт (казачьих и народных песен); катание детей на лошадях; тир; чеканка монет; рубка и мастер-класс владения казачьей шашкой; традиционная казачья кухня; выставка казачьего оружия; тематическая площадка для детей; народные игры (перетягивание каната и другие).

Вчера в храме состоялось всенощное бдение.

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Великий князь Александр Невский — талантливый полководец, дипломат, мудрый и сильный правитель — все силы положил на защиту Русской Земли от иноземных захватчиков. Православная церковь прославила князя и за кроткое служение ближним и милостивую помощь, оказанную народу во времена тяжелых испытаний и лишений. День памяти великого князя Александра Невского празднуют 6 декабря.

Слава этого человека была велика уже при жизни. Главные сражения, выигранные князем, — битва на Неве со шведами в 1240 году и Ледовое побоище с немецкими рыцарями (крестоносцами) на Чудском озере в 1242 году.

В Псковской области в память об Александре Невском стоят два монумента — на горе Соколиха в Псковском районе и в деревне Самолва Гдовского района.