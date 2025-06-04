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Реставраторы обнаружили исторические контуры больших окон в Стефановской церкви Мирожского монастыря

В стенах старинного Мирожского монастыря, продолжаются реставрационные работы в каменной Стефановской церкви, построенной в начале XV века. Недавно специалистами были обнаружены уникальные элементы исторического наследия — ранее скрытые большие окна внутри иконописной мастерской, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)»

Со стороны фасадов уже завершена большая часть воссоздания утраченных декоративных элементов, которыми украшен памятник архитектуры. Сейчас специалисты приступили к вычинке кладки орнамента проездной арки.

Реставраторы отметили, что здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана, построена в 1403/1404. Сама церковь перестроена и освящена в 1713 году.

«Объект сложный. Состоит из нескольких зданий, пристроенных друг к другу в разные периоды. Объединяет надвратную церковь, колокольню и братский корпус. Вся история строительства и переделок, меняющих архитектурный облик, открывается в ходе удаления поздних штукатурных слоев и перегородок внутри памятника архитектуры», — отметили в обществе.

В частности, открыты исторические контуры больших окон внутри иконописной мастерской.

«Они были уменьшены в неизвестный период существования памятника архитектуры. По уровню исторической подоконной доски определено, что был изменен уровень пола», - подчеркнули в обществе.

Также продолжаются работы в интерьерах храма и бывшей трапезной палаты. Предполагается, что во время реставрации будут сохранены фрагменты исторических зондажей, рассказывающие об изменении архитектурного облика здания на протяжении столетий.