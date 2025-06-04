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Петров пост начался у православных христиан

Сегодня, 16 июня, у православных христиан начинается Петров пост (или Апостольский), он продлится до 11 июля.

Пост, посвящённый памяти апостолов Петра и Павла, является одним из важных событий в христианском календаре. В это время верующие вспоминают о том, как ученики Христа постились перед тем, как отправиться на проповедь.

Этот пост также называют Апостольским или Петропавловским. Его продолжительность может варьироваться от 8 до 42 дней, в зависимости от даты празднования Святой Троицы, которая приходится на второй понедельник после Пасхи.

В 2025 году Троица отмечается 8 июня. Следовательно, Петров пост стартует 16 июня. А завершится он накануне Дня Петра и Павла, который в этом году приходится на 12 июля. Таким образом, Петров пост закончится 11 июля.

Петров пост не является строгим. Согласно церковному уставу, в эти дни следует воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов и яиц. Также нельзя есть блюда, которые были приготовлены с использованием этих продуктов.

В период поста рекомендуется отказаться от алкоголя и вредных привычек. Однако в выходные и во время храмовых праздников можно позволить себе немного вина.

Рыба разрешена в течение всего поста, за исключением среды и пятницы, которые считаются самыми строгими днями. В эти дни запрещено не только мясо, но и растительное масло. Поэтому в среду и пятницу особенно популярны постные щи, окрошка и ботвинья — традиционные блюда Петрова поста.