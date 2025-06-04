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Продолжается воссоздание оконных проемов Стефановской церкви в Пскове

В Стефановской церкви, памятнике архитектуры XVII века и части архитектурного ансамбля Мирожского монастыря, продолжаются работы по воссозданию оконных проемов. Как сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова», предварительно была проведена работа по вычинке разрушающегося камня.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)»

С помощью специальных приспособлений — кружал — воссоздаются оконные откосы в арочных проемах. В тех местах, где проемы были выполнены из бута, они также восстанавливаются из этого же материала, а утраты кирпичной кладки заполняются новым кирпичом.

На данный момент работы ведутся на высоте 4.935 метра. Реставраторы уже завершили укрепление фасадов колокольни Стефановской церкви и приступили к оштукатуриванию участка стены с отметки 9.910 метра до отметки 11.910 метра.

Авторский надзор за работами осуществляет проектная группа, а реставрационные работы выполняют специалисты из Москвы с большим опытом. В их портфолио — такие значимые объекты, как Донской монастырь и Свято-Троицкая Сергиева лавра. Также среди отреставрированных объектов АНО "Возрождение объектов культурного наследия Пскова" — Пороховые погреба Псковского Кремля.

Работы в Стефановской церкви начались в 2024 году, а на 2025 год запланировано завершение кровельных работ, а также работы в интерьере церкви и братского корпуса, включая устройство и подведение коммуникаций.

Напомним, ранее реставраторы обнаружили в каменной Стефановской церкви уникальные элементы исторического наследия — ранее скрытые большие окна внутри иконописной мастерской.