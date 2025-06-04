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Хор Псковской епархии исполнил песню «Священная война»

Хор Псковской епархии исполнил песню композитора Александра Александрова «Священная война» ко Дню памяти и скорби 22 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Видео: Псковская епархия / Telegram

«Голос Псковского духовенства в День памяти и скорби. Никто не забыт, ничто не забыто. В День памяти и скорби, 22 июня, хор духовенства Псковской епархии исполнил песню у мемориалов Санкт-Петербурга — города, ставшего символом мужества, страдания и несокрушимой веры», - сообщили в епархии.

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Над клипом работали:

Видео / монтаж — Константин Кузнецов, Рафаэль Хабибуллин;

Звук / запись / сведение / мастеринг — Павел Самсонов, Александр Кожевин;

Продюсеры / режиссёры — Анна Самсонова, Александр Суховский;

Партитуры и хоровое дирижирование — иерей Михаил Фёдоров.

«Особая благодарность — Государственному музею истории Санкт-Петербурга "Монумент героическим защитникам Ленинграда" за содействие и участие в съёмках. Пусть звучит память. Пусть говорит сердце», - добавили в епархии.

«Свящанная война» — патриотическая песня периода Великой Отечественной войны, ставшая гимном защиты Отечества. Музыка песни сочетает грозную поступь марша и широкую мелодичную распевность.

24 июня 1941 года, одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» был опубликован текст песни «Священная война» за подписью известного советского поэта и сталинского лауреата В. И. Лебедева-Кумача. Сразу же после публикации композитор А. В. Александров — будущий автор советского гимна — написал к ней музыку. Печатать слова и ноты не было времени, и Александров написал их мелом на доске, а певцы и музыканты переписали их в свои тетради.

Песню впервые исполнили 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале.