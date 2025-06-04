Хор Псковской епархии исполнил песню «Священная война»

Хор Псковской епархии исполнил песню композитора Александра Александрова «Священная война» ко Дню памяти и скорби 22 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Видео: Псковская епархия / Telegram
«Голос Псковского духовенства в День памяти и скорби. Никто не забыт, ничто не забыто. В День памяти и скорби, 22 июня, хор духовенства Псковской епархии исполнил песню у мемориалов Санкт-Петербурга — города, ставшего символом мужества, страдания и несокрушимой веры», - сообщили в епархии.
⠀
Над клипом работали:
«Особая благодарность — Государственному музею истории Санкт-Петербурга "Монумент героическим защитникам Ленинграда" за содействие и участие в съёмках. Пусть звучит память. Пусть говорит сердце», - добавили в епархии.
«Свящанная война» — патриотическая песня периода Великой Отечественной войны, ставшая гимном защиты Отечества. Музыка песни сочетает грозную поступь марша и широкую мелодичную распевность.
24 июня 1941 года, одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» был опубликован текст песни «Священная война» за подписью известного советского поэта и сталинского лауреата В. И. Лебедева-Кумача. Сразу же после публикации композитор А. В. Александров — будущий автор советского гимна — написал к ней музыку. Печатать слова и ноты не было времени, и Александров написал их мелом на доске, а певцы и музыканты переписали их в свои тетради.
Песню впервые исполнили 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале.