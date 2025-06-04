Церковь / Новости епархии

Демонтаж штукатурного слоя продолжается в Троицком соборе

В Троицком соборе Псковского Кремля реставраторы продолжают работы по демонтажу штукатурного слоя, сообщается в Telegram-канале автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Telegram

«Реставраторы работают в соответствии с графиком и в хорошем темпе. Предварительно проведена дефектовка фасадов. Определены места на штукатурном слое, где использовалась цементная штукатурка. Она удаляется полностью, поскольку под цементом происходит разрушение бутовой кладки», - отметили в АНО.

Проводится дефектовка оконных заполнений. Все конструкции подлежат замене. Отмечается, что собор построен в XVII веке. Последняя реставрация проходила в конце 80-х годов прошлого века.

«Полномасштабные работы в интерьерах собора начнутся после того, как закончится реставрация Серафимовского придела. В настоящее время решаются вопросы по устройству новой системы отопления и вентиляции. Планируется, что реализация проекта реставрации Троицкого собора закончится в 2027 году», - заключили в организации.