Приход храма Боголюбской иконы Богоматери приглашает на престольный праздник в Дедовичах

1 июля, в прославление Боголюбской иконы Божией Матери, одноименный приход храма поселка Дедовичи приглашает паломников на престольный праздник, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фотография: Псковская епархия
30 июня:
- 15:00 – акция «Небесные ленточки»: в ходе акции каждый сможет украсить лентами голубых оттенков храм и храмовую территорию. По окончании акции – чаепитие со сладостями и дружеское общение.
- 17:00 – Всенощное бдение.
1 июля:
- 08:00 – Водосвятный молебен с акафистом Пресвятой Богородице.
- 09:30 – Божественная литургия. В завершении литургии – праздничный крестный ход вокруг храма.
- По окончании богослужения – чаепитие со сладостями.
- 11:00-11:30 – Мастер-класс по колокольному звону от народной Школы-звонарей при храме святых Жен-мироносиц города Пскова (бесплатный и для всех желающих). Каждый желающий сможет позвонить в колокола.