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Церковь / Новости епархии

Деревянный храм блаженной Ксении Петербургской из московского района Останкино переехал в Псков

30.06.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Деревянный храм блаженной Ксении Петербургской из московского района Останкино переехал в Псков, сообщил в своем Telegram-канале Митрополит Звенигородский Арсений.

«Мы привыкли к тому, что православная святыня — храм, монастырь, место паломничества, имеет свой адрес. Но иногда святыня меняет «прописку» и приходит туда, где она сейчас необходима», - сказал он. 

Храм блаженной Ксении действовал в Северо-Восточном административном округе столицы все годы строительства величественного храма Успения Пресвятой Богородицы. 

«В этих стенах совершались церковные Таинства, формировался приход, велась активная работа с детьми и взрослыми. И теперь, когда вся эта активность может разместиться в Успенском соборе, Святейший Патриарх Кирилл принял решение подарить временный храм городу Пскову», - добавил митрополит.

Источник: Псковская Лента Новостей
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