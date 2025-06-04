Церковь / Новости епархии

Деревянный храм блаженной Ксении Петербургской из московского района Останкино переехал в Псков

Деревянный храм блаженной Ксении Петербургской из московского района Останкино переехал в Псков, сообщил в своем Telegram-канале Митрополит Звенигородский Арсений.

«Мы привыкли к тому, что православная святыня — храм, монастырь, место паломничества, имеет свой адрес. Но иногда святыня меняет «прописку» и приходит туда, где она сейчас необходима», - сказал он.

Храм блаженной Ксении действовал в Северо-Восточном административном округе столицы все годы строительства величественного храма Успения Пресвятой Богородицы.

«В этих стенах совершались церковные Таинства, формировался приход, велась активная работа с детьми и взрослыми. И теперь, когда вся эта активность может разместиться в Успенском соборе, Святейший Патриарх Кирилл принял решение подарить временный храм городу Пскову», - добавил митрополит.