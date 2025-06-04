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Митрополит Матфей провел встречу с выпускниками программы «Педагог духовно-нравственных дисциплин»

29 июня в Архиерейской резиденции состоялась встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея с выпускниками программы профессиональной переподготовки «Педагог духовно-нравственных дисциплин», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия

Во встрече также приняли участие: врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Роман Ледин, заведующая кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марина Манойлова.





В ходе встречи владыка митрополит обсудил с педагогами перспективы просветительской деятельности среди подрастающего поколения. Также, участники наметили векторы развития совместной деятельности региональной системы школьного образования и Русской Православной Церкви.