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Митрополит Матфей совершил Литургию в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 13 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

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Его Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов) с братией обители и гости праздника в священном сане. Песнопения Литургии исполнили братский хор монастыря под руководительством инока Олега (Гладышева) и Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники монастыря, прихожане обители и паломники.

По окончании Литургии в Богом зданных пещерах обители была совершена заупокойная лития у могилы приснопоминаемого старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина), день тезоименитства которого отмечается в этот день в монастыре.