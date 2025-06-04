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Памятник патриарху Тихону расположится у стен Псковской духовной семинарии

Проект памятника святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси, обсудили на градостроительном совете города Пскова сегодня, 17 июля. Об этом сообщили глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

Памятник расположится у стен Псковской семинарии, где более века назад начинался путь служения Богу святителя Тихона. Высота памятники будет превышать два с половиной метра. Проект получил одобрение совета.

«Его духовный путь начался на Псковской земле – здесь он родился, учился, а затем и сам преподавал в Псковской семинарии. В тяжелые времена он вселял в людей веру и надежду, а его влияние на Русскую православную церковь признано во всём мире», - отметил важность памятника Борис Елкин.