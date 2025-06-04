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Новую часовню освятили в Изборске

Сегодня в Изборске освящена новая часовня, построенная над Святым источником, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Работы проведены по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Территория вокруг Никольского источника приведена в порядок еще осенью 2024 года. Прежде всего, был сделан удобный спуск к источнику (появилась брусчатка, освещение, пешеходные дорожки и лестница).

Выполнено благоустройство площадки перед Святым источником. Поставлен деревянный сруб. Переделана купель. Теперь она выполнена из гранита.

Отремонтирована подъездная дорога, приведена в порядок грунтовая дорога, ведущая вверх от Святого источника.

В проект благоустройства было включено освещение территории не только до источника, но и вдоль некоторых улиц Изборска. Установлены новые светильники, среди них светодиодные вокруг часовни.

Выполнено подключением светильников к электроснабжению.

Часть дорог, которые ведут к крепости и находятся рядом с крепостью, полностью переделаны. Частично выполнен ямочный ремонт основного квартала, рядом с администрацией музея. Отремонтированы территории, которые относятся к озеленению квартала и тротуарные зоны. Предстоит ямочный ремонт булыжной мостовой, которая находится непосредственной перед музейным комплексом. Построен тротуар возле торговых рядов. Перемостили дорогу к крепости.