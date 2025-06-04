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В храме преподобного Сергия Радонежского в Пскове состоялось престольное торжество

Престольный праздник прошёл в храме преподобного Сергия Радонежского (с Залужья) города Пскова вчера, 18 июля, в день праздника обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Божественную Литургию совершил настоятель храма преподобного Сергия Радонежского (с Залужья) иерей Константин Быков в сослужении настоятеля храма Святого Духа деревни Великое Поле Псковского района иерея Евгения Якубовского. За праздничным богослужением молились прихожане, участники фольклорного ансамбля «Уграда» и многочисленные псковичи.

По окончании богослужения вокруг храма был совершен праздничный крестный ход, в завершении которого под стенами древнего храма фольклорный ансамбль «Уграда» по традиции порадовал собравшихся своим выступлением. Коллектив ансамбля в праздничных русских деревенских костюмах исполнил народные песнопения с веселыми хороводами, в которых приняли участие и прихожане храма. Отец Константин поблагодарил народный хор за прекрасное выступление, в котором передаются русские традиции и сохраняется преемственность поколений. Также батюшка пригласил всех на праздничную трапезу.