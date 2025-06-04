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Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефаниевской церкви XVII века Мирожского монастыря в Пскове

В Стефаниевской церкви XVII века Мирожского монастыря в Пскове продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В настоящее время завершается реставрация оконных проемов, выполняется докомпановка, демонтаж гнилых балок и стропил на следующем участке кровли. Об аварийном состоянии стропильной системы можно судить по кадрам фотофиксации, отметили реставраторы.

«Проводится обработка фасада камнеукрепителем. Необходимая мера, при работе с памятниками архитектуры. Природный псковский камень укрепляют с помощью специальных составов, проникающих в структуру материала и повышающих его прочность, долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. После обработки укрепляется структура камня, предотвращается образование трещин и разрушений, грибка и плесени, увеличивается срок службы», - рассказали реставраторы.

Одновременно, ведутся работы по подготовке камня, привезенного из каменоломен для докомпановки в местах утрат и вычинки. Добыча камня велась без применения взрывотехники.