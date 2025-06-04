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Мощи Патриарха Московского и всея Руси Тихона привезут в Троицкий собор Пскова 13 августа

Мощи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона прибудут в Троицкий собор Пскова 13 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в рамках Всероссийского принесения честных мощей святителя Тихона ковчег с частицей мощей Патриарха посетит Псковскую епархию. Торжественная встреча состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе 13 августа в 8.50. Встречу ковчега и божественную литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«Масштабный крестный ход приурочен к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона. Начало принесения ковчега с частицей мощей святителя в епархии Русской Православной Церкви было положено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 6 апреля 2025 года за Божественной Литургией в Донском Ставропигиальном монастыре города Москвы. В течение 185 дней мощи святителя будут принесены в 90 городов России и Беларуси и посетят все митрополии Русской Православной Церкви», - рассказали в епархии.

Святыня будет пребывать в главном храме города до 18.00 14 августа. В эти дни у мощей духовенством Псковской епархии пройдут молебны. Кафедральный собор будет открыт с 8.00.