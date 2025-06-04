Церковь / Новости епархии

К 100-летию блаженной кончины святителя Тихона запустили интернет-портал

В 2025 году, в год 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, патриарха всероссийского, научно-исследовательским отделом новейшей истории Русской православной церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета был создан и запущен интернет-портал «Крестный путь Патриарха Тихона», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Главной задачей является размещение на портале всех доступных на сегодняшний день архивных документов, связанных с жизнью и служением святителя. Уникальной идеей проекта является отображение 2 698 дней патриаршего служения святителя Тихона.

Портал построен по календарному принципу: технические решения позволяют проследить его подвиг день за днем, начиная с момента избрания митрополита Тихона (Беллавина) Патриархом Московским и всея России на Поместном Соборе 5 (18) ноября 1917 г. до момента его упокоения 25 марта (7 апреля) 1925 г.

На каждый из 2 698 дней предусмотрена персональная страница с описанием событий, связанных с Патриархом Тихоном; вместе с описанием на странице отображаются архивные документы и фотографии, относящиеся к этому дню. На портале планируется разместить все доступные на сегодняшний день документы из государственных и церковных архивов по этой теме. В других разделах собраны материалы, посвященные Патриарху Тихону: книги, фильмы, статьи. Отдельно приведены проповеди святителя Тихона.

Все материалы доступны по адресу. Проект реализуется при поддержке «Научно-просветительского фонда имени святого Патриарха Тихона».

Напомним, мощи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона прибудут в Троицкий собор Пскова 13 августа.

Смотрите также Мощи Патриарха Московского и всея Руси Тихона привезут в Троицкий собор Пскова 13 августа

У стен Псковской духовной семинарии на улице Советской поставили памятник святителю Тихону. Сегодня состоится его торжественное открытие.