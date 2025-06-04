Церковь / Новости епархии

В Псковском кремле собирают сцену для концерта «Хранитель церкви русской»

В Псковском кремле идет сборка сцены для концерта «Хранитель церкви русской», который пройдет 13 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия

Концерт, который начнется в 20:00 13 августа в Псковском кремле, приурочен к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона и принесению его честных мощей в Псков.

«Погрузитесь в атмосферу начала XX века — времени заключения святителя Тихона в Донском монастыре. Вас ждёт уникальное музыкально-драматическое действие с произведениями русских классиков и современных композиторов», - приглашают организаторы мероприятия.

Концертную программу для зрителей представят: Губернаторский симфонический оркестр (дирижёр — Алексей Репников), Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря (регент — Мария Быкова), заслуженный коллектив народного творчества камерный хор «Кант»; солисты: диакон Тихон Васильев, Надежда Цыганова, Евгения Шаламова; чтецы: протоиерей Андрей Вахрушев, Линда Ахметзянова (лауреат премии «Золотая маска»), Николай Яковлев (лауреат премии «Золотой софит»).

Вход свободный, без возрастных ограничений.