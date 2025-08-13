Церковь / Новости епархии

«Пастырь»: Про Патриарха Тихона

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 15 августа.

В этом году отмечается 100 лет со дня блаженной кончины Патриарха Московского и всея Руси Тихона. К этой дате было приурочено открытие памятника святителю у стен Псковской духовной семинарии, где начинался путь его служения Богу, а в Троицкий собор были на два дня принесены мощи патриарха, чтобы православные псковичи имели возможность приложиться к святыне.

О личности святителя Тихона в новом выпуске программы «Пастырь» расскажет священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.