Церковь / Новости епархии

Утраченные галереи церкви Николы со Усохи в Пскове полностью восстановлены

В церкви Николы со Усохи в Пскове завершены работы по восстановлению утраченных ранее галерей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)»

Сейчас специалисты заняты устройством кровли над южной галереей и подготовкой основания для монтажа балок будущей кровли северной галереи. Ранее была разобрана стена, закрывавшая исторический вход в северную галерею, и теперь посетители смогут увидеть сохранившийся фрагмент древней штукатурки, датированный предположительно XVI веком. Этот участок планируется музеефицировать.

Церковь Николы со Усохи является памятником архитектуры XV-XVI веков и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставрационные работы ведутся согласно проекту, разработанному известным специалистом Юрием Спегальским.

Смотрите также Зачем Пскову ЮНЕСКО

Проект реализуется в строгом соответствии с утвержденным графиком. Завершение реставрационных мероприятий намечено на конец 2025 года.