Приход храма святого Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник и ярмарку

Приход храма святого Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник и традиционную осеннюю ярмарку, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

12 сентября, в день перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского, в Псковском храме в честь его святого имени состоится праздничное богослужение с крестным ходом и традиционная осенняя ярмарка.

Приход храма приглашает псковичей на совместную молитву:

11 сентября (четверг) в 18:00 – Всенощное бдение.

12 сентября (пятница) в 9:00 – Божественная Литургия, молебен с крестным ходом.

По окончании крестного хода около храма состоится небольшое представление и традиционная осенняя ярмарка, на которой желающие смогут приобрести овощи и фрукты, выращенные школьниками, и детские поделки.