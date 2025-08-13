←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 13.08.2025 23:050 Принесение мощей святителя Тихона и концерт в Псковском кремле. ФОТОРЕПОРТАЖ 11.09.2025 07:300 Приход храма святого Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник и ярмарку 10.09.2025 08:200 Художественная ковка украсит ограждение вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове 10.09.2025 07:300 День памяти святых Анны и Саввы Скирдников отмечают православные сегодня 07.09.2025 11:000 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 06.09.2025 16:000 Протодиакон Сергий Завьялов назначен клириком храма Александра Невского в Пскове
Церковь / Новости епархии

Приход храма святого Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник и ярмарку

11.09.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Приход храма святого Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник и традиционную осеннюю ярмарку, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

12 сентября, в день перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского, в Псковском храме в честь его святого имени состоится праздничное богослужение с крестным ходом и традиционная осенняя ярмарка.

Приход храма приглашает псковичей на совместную молитву:

  • 11 сентября (четверг) в 18:00 – Всенощное бдение.
  • 12 сентября (пятница) в 9:00 – Божественная Литургия, молебен с крестным ходом.

По окончании крестного хода около храма состоится небольшое представление и традиционная осенняя ярмарка, на которой желающие смогут приобрести овощи и фрукты, выращенные школьниками, и детские поделки.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
11.09.2025, 07:300 Приход храма святого Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник и ярмарку 10.09.2025, 17:060 Крестный ход на гору Соколиха от Снетогорского монастыря состоится 12 сентября 10.09.2025, 08:200 Художественная ковка украсит ограждение вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове 10.09.2025, 07:300 День памяти святых Анны и Саввы Скирдников отмечают православные сегодня
07.09.2025, 11:000 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 06.09.2025, 16:000 Протодиакон Сергий Завьялов назначен клириком храма Александра Невского в Пскове 06.09.2025, 13:000 Воссоздание оконных и дверных проемов продолжается в Стефановской церкви в Пскове 05.09.2025, 15:342 Начался ремонт часовни на территории Псковской областной больницы
05.09.2025, 13:240 Утраченные галереи церкви Николы со Усохи в Пскове полностью восстановлены 05.09.2025, 12:540 «Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным. ВИДЕО 03.09.2025, 15:531 «Пастырь»: Школа как место духовной жизни. ВИДЕО 03.09.2025, 13:130 Музей истории 1071-го отдельного учебного полка спецназа восстановили в Печорах
03.09.2025, 11:080 Школа клиросного искусства объявляет набор на новый учебный год в Пскове 03.09.2025, 09:000 Студент Академии художеств расписывает стены часовни Серафима Саровского и Тимофея Святогорского в Пушкинских Горах 02.09.2025, 20:000 На Стефаниевской церкви Мирожского монастыря в Пскове завершается монтаж кровли 01.09.2025, 13:520 «Пастырь»: День знаний и новолетие. ВИДЕО
31.08.2025, 22:000 Плитку укладывают на территории церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах 31.08.2025, 19:300 Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе 31.08.2025, 16:200 Стартовали противоаварийные работы по сохранению храма Мины, Виктора и Викентия в псковской деревне Кусва 31.08.2025, 13:200 Проректор Псково-Печерской Духовной семинарии принял участие в видеоподкасте
31.08.2025, 09:200 Теплые полы установят в церкви Николы со Усохи в Пскове 30.08.2025, 11:400 Митрополит Матфей встретился с участниками православного молодежного лагеря «Трилучье» 29.08.2025, 12:290 Завершается монтаж кровли печорской церкви Сорока Севастийских мучеников 29.08.2025, 08:000 Ореховый Спас отмечают православные 29 августа
28.08.2025, 21:400 Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в Псково-Печерском монастыре 28.08.2025, 14:410 Александр Козловский поздравил псковичей с праздником Успения Пресвятой Богородицы 28.08.2025, 07:000 Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные сегодня 27.08.2025, 17:350 Фотофакт: Дорожку из цветов выложили в Псково-Печерском монастыре
27.08.2025, 16:530 На Успенской площади в Печорах началась малая вечерня 26.08.2025, 14:560 Патриарх Кирилл вручил псковскому губернатору орден князя Даниила Московского II степени 23.08.2025, 17:400 В Мальском монастыре Печорского района состоялось выездное заседание по реставрации 23.08.2025, 17:200 Студенты Псково-Печерской духовной семинарии приняли участие в форуме «Открытие»
23.08.2025, 10:300 Православный молодежный лагерь «Трилучье» открывается в Печорах 22.08.2025, 20:190 Состоялся традиционный крестный ход вокруг Пскова 22.08.2025, 11:260 «Пастырь. Защитники Отечества»: военный священник Александр Смирнов. ВИДЕО 21.08.2025, 10:480 Новый сорт томатов вырастили в теплице Псково-Печерского монастыря
20.08.2025, 15:400 В Мирожском монастыре монтируют кровлю Стефановской церкви 20.08.2025, 11:500 В Псково-Печерском монастыре установлена новая электрическая подстанция 19.08.2025, 13:540 Митрополит Матфей провел встречу с председателем «Изборского клуба» 19.08.2025, 13:170 В День памяти протоиерея Николая Гурьянова запустят дополнительный рейс до острова имени Залита
19.08.2025, 12:100 В следственном изоляторе города Пскова состоялось таинство крещения 18.08.2025, 21:400 Колокола освятили в усвятском храме Преображения Господня 18.08.2025, 14:390 Богом зданные пещеры в Псково-Печорском монастыре будут закрыты 27-29 августа 17.08.2025, 16:200 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в храме блаженной Ксении Петербургской в Пскове
17.08.2025, 09:200 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 15.08.2025, 10:210 Состоялись проводы мощей святителя Тихона из Псковской митрополии 15.08.2025, 10:150 «Пастырь»: Про Патриарха Тихона 13.08.2025, 23:050 Принесение мощей святителя Тихона и концерт в Псковском кремле. ФОТОРЕПОРТАЖ
13.08.2025, 22:550 Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона прошел в Пскове. ФОТО 13.08.2025, 09:080 Мощи святителя Тихона встретили в Пскове  12.08.2025, 15:080 В Псковском кремле собирают сцену для концерта «Хранитель церкви русской» 12.08.2025, 12:000 Приложиться к мощам святителя Тихона смогут псковичи 13 и 14 августа
11.08.2025, 21:231 Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона дадут в Псковском кремле 11.08.2025, 21:180 В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов 11.08.2025, 07:300 Рождество святителя Николая Чудотворца празднуют православные 08.08.2025, 16:150 В праздник Успения Пресвятой Богородицы псковичей призывают помочь в украшении храмов
08.08.2025, 13:460 «Пастырь. Защитники Отечества»: Герой России иерей Антоний Савченко. ВИДЕО 08.08.2025, 10:330 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 21 августа 07.08.2025, 14:000 Согласован проект реставрации лазарета Псково-Печерского монастыря 07.08.2025, 08:200 Подготовка к освящению колоколов храма Преображения Господня ведется в Усвятах
06.08.2025, 21:200 Псковская область вошла в число регионов-участников паломнического маршрута «Великий Русский Северный Путь» 06.08.2025, 17:250 Мемориальная келья отца Иоанна в Печорах будет открыта по расписанию выходных 7 августа 06.08.2025, 07:300 Память первых русских святых Бориса и Глеба чтят православные 05.08.2025, 12:440 Открытие памятника святителю Тихону в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
05.08.2025, 11:230 Сергей Степашин: Патриарх Тихон начал свое служение в сложное время 05.08.2025, 10:460 Памятник святителю Тихону торжественно открыли в Пскове 05.08.2025, 09:430 К 100-летию блаженной кончины святителя Тихона запустили интернет-портал  05.08.2025, 09:150 В псковской церкви Николы со Усохи реставраторы приступили к оштукатуриванию стен южного придела
04.08.2025, 20:350 Мощи Патриарха Московского и всея Руси Тихона привезут в Троицкий собор Пскова 13 августа 04.08.2025, 16:154 Памятник патриарху Тихону поставили на улице Советской в Пскове. ФОТО 04.08.2025, 07:300 День памяти равноапостольной Марии Магдалины отмечают православные 4 августа 02.08.2025, 14:430 В Псково-Печерском монастыре состоится первый съезд церковных флористов Псковской митрополии
02.08.2025, 12:000 Ильин день отмечают 2 августа 01.08.2025, 12:550 «Пастырь»: Таинство венчания. ВИДЕО 31.07.2025, 21:400 В поселке Будник Псковского района прошёл праздничный водосвятный молебен 31.07.2025, 16:031 Михаил Ведерников вручил орден Дружбы протоиерею Олегу Тэору
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru