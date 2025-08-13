Приход храма святого Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник и ярмарку

Приход храма святого Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник и традиционную осеннюю ярмарку, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фото: Псковская епархия
12 сентября, в день перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского, в Псковском храме в честь его святого имени состоится праздничное богослужение с крестным ходом и традиционная осенняя ярмарка.
Приход храма приглашает псковичей на совместную молитву:
По окончании крестного хода около храма состоится небольшое представление и традиционная осенняя ярмарка, на которой желающие смогут приобрести овощи и фрукты, выращенные школьниками, и детские поделки.