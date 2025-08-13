Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре

Накануне Недели 14-й по Пятидесятнице, митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 13 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Его Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Мефодий (Леонтьев) с братией в священном сане. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова диакон Антоний Кармазин.

Песнопения всенощного бдения исполнили: братский хор под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники.