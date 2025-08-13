Церковь / Новости епархии

Ночная литургия пройдёт в Троицком соборе Пскова 19-20 сентября

Ночная литургия пройдёт в Троицком соборе Пскова с 19 на 20 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре православной молодёжи «Трилучье».

Мероприятие начнется 19 сентября в 23:00 в надвратном корпусе (Профсоюзная, 10).

«Исторически, традиция совершать таинство Евхаристии ночью началась ещё со времён апостолов. Тогда, во времена гонений на христиан, богослужения проводились в темноте, чтобы избежать преследования солдатами Римской империи. В наше время ночная литургия — это особая возможность собраться на общую молитву под покровом ночи, почувствовать неповторимую атмосферу и стать участником события, которое невозможно пропустить», - рассказали организаторы.

После службы, по сложившейся традиции, всех ожидает общая трапеза в здании «Трилучья».